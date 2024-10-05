رئيس مدغشقر يهنئ الرئيس تبون 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية عبّر رئيس مدغشقر للرئيس تبون بإسمه وبإسم شعب مدغشقر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح.

كما أكد رئيس مدغشقر للرئيس تبون أن تزكية الشعب الجزائري له تمثل شهادة ثقة لكفاءته في قيادة البلاد مبرزا إرادته في العمل معا لتمتين علاقات التعاون والصداقة بين الشعبين بما يجمعهما من روابط تاريخية قوية.