رئيس نادي بارادو يكشف حقيقة عرض الزمالك لضمّ بولبينة

كشف رئيس نادي بارادو، حسان زطشي، عن حقيقة تفاوضه مع إدارة الزمالك المصري لتسريح نجم الفريق، عادل بولبية. خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال حسان زطشي في تصريحه للموقع العربي في الڨول: “كان من دواعي سرورنا اهتمام النادي المصري وتواصله معنا. وهذا توضيحاً للأمور بشأن المفاوضات حول لاعبنا بولبينة”.

وأضاف زطشي: “تم التفاوض لمدة 3 أيام وقدمنا شروطنا التي حددناها خلال اجتماع مجلس الإدارة. ويجب التذكير بأن الانتقالات تجري عادة في فترة الانتقالات الصيفية”.

إلى جانب ذلك، كشف موقع “كل كورة” المصري، في خبر حصري له، أن صفقة بولبينة مع الفريق الزملكاوي سقطت في الماء. وقال عن مصادره إن اللاعب الجزائري أصبح بعيدا عن حسابات النادي الأبيض. مع التحول إلى إيجاد بدائل أخرى من مختلف الدوريات الأخرى.

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