رئيس “CAFLEX”: الخضر والفواكه الجزائرية مطلوبة في أوروبا وستعرض في سوق عالمي قريبا

كشف رئيس التكتل الجزائري للخضر والفواكه الموجه للتصدير “كفلاكس”، توفيق حدكحيل، اليوم الأحد، “أن المصدرين الجزائريين سيتمكنون قريبا من عرض منتجاتهم من الخضر والفواكه في سوق رانجيس العالمي بباريس”.

وقال رئيس تكتل “كفلاكس”، في تصريح لـ”اللنهار اونلاين، قائلا “نحن بصدد إجراء مفاوضات مع الهيئات المشرفة على تسيير سوق رانجيس العالمي للمنتجات الطازجة، من أجل تنظيم عدة تظاهرات فيه”.

وأضاف حد كحيل “الخطوة ستسمح للمصدرين الجزائريين بأن يعرفوا بأنفسهم ومنتجاتهم، وفرض المنتج المحلي لكبرى الشركات الإقتصادية الأجنبية”.

وأشار رئيس تكتل “كفلاكس” “أن الخطوة لن تكون الأولى بل سيتم تعميمها في العديد من البلدان الأوربية”.

الخضر والفواكه الجزائرية الأكثر طلبا في السوق الأوربية.. ويجب اغتنام هذه الفرصة

ولدى تطرقه لواقع المنتجات الجزائرية الطازجة، خاصة منها الخضر والفواكه، في الأسواق الدولية.

أكد ذات المسؤول أن “الطلب قوي جدا على الخضر والفواكه الجزائرية، خاصة في الأسواق الأوربية”.

مشيرا في السياق ذاته أن “أوروبا تعتبر السوق الاقتصادية الأولى عالميا من حيث الطلب على المنتجات الطازجة”.

وقال حد كحيل أن ” تواجد أكثر من 6 ملايين جزائري مقيم بفرنسا لوحدها يجعل من عمليات تصدير منتجاتنا أولوية”.

وأكد رئيس تكتل “كلافكس” “لدينا الإمكانيات اللازمة والضرورية لتصدير منتجات معينة على مدار السنة”.

“وقليلة هي البلدان التي تستطيع رفع مثل هكذا تحدي، هذه مفخرة لنا ويجب استغلال هذا الكنز الطبيعي”، يضيف ذات المسؤول.

فيروس كورونا رفع أسعار الخضر والفواكه بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في الدول الأجنبية.. عكس السوق الجزائرية

كما كشف توفيق حد كحيل أن جائحة كوفيد 19 أثرت بشكل سلبي على القطاع الفلاحي، وبشكل خاص على مصدري الخضر والفواكه، بعد منعهم من عمليات التصدير.

وقال المسؤول “منذ شهر مارس الفارط لاحظنا تسجيل استقرار في أسعار الخضر والفواكه في السوق المحلية”.

وأرجع رئيس تكتل “كفلاكس” السبب في ذلك إلى أن السوق الجزائرية تم توريدها بالشكل صحيح، بالتالي كان هناك إكتفاء ذاتي للسوق الوطنية.

“عكس دول أخرى مثل فرنسا، أين سجلت أسعار الخضر والفواكه فيها ارتفاعا بما لا يقل عن 50 في المائة بعد نقص الإستيراد بسبب كورونا” يضيف المتحدث.

وأشار حد كحيل في نفس السياق “تونس والمغرب لم تتوقفا عن تصدير الخضر والفواكه رغم الجائحة”.

معتبرا الخطوة “بمجرد ملئ لجيوب الدول عن طريق الإمدادات لأوروبا”.