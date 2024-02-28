رئيس موزمبيق يشرع في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر

يشرع رئيس جمهورية موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي اليوم الأربعاء في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر. وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، “أنه بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشرع رئيس جمهورية موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي، اليوم، في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر، في إطار تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق.”

كما تأتي هذه الزيارة عشية مشاركة فيليب خاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. يضيف المصدر نفسه.