رئيس اتحاد العاصمة يخطف صفقة جديدة

حسم رئيس نادي اتحاد العاصمة، عثمان سحبان، اليوم الأربعاء، صفقة انتقال اللاعب مهدي مرغم قادماً من الدوري البرتغالي.

وكشف مصدر من بيت اتحاد العاصمة أن الرئيس عثمان سحبان، خطف صفقة جديدة، بعد الإمضاء قبل ساعات فقط للمهاجم الدولي رياض بن عياد.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة “سوسطارة” عن الصفقة بشكل رسمي غدا. بعدما خطفت اللاعب المهاري من عدة فرق جزائرية، أبرزها شببية القبائل الذي كان يصرّ على الظفر بخدماته.

وسبق لمهدي مرغم، اللعب في فريقي فيرنسي البرتغالي وغانغون الفرنسي سابقا.

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