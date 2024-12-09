رئيس اتحاد العاصمة يقرر البقاء في السنغال لتسهيل عودة الأنصار

قرر رئيس اتحاد العاصمة عثمان سحبان البقاء في العاصمة السنغالية داكار، للوقوف إلى جانب أنصار النادي الذين تعرضوا للاعتداءات وسرقة جوازات سفرهم.

وقال مصدر من بيت النادي العاصمي إن عثمان سحبان يقف إلى جانب الأنصار حتى آخر لحظة. ويعمل من أجل إنهاء كل المشاكل التي أعقبت الاعتداءات على بعثة الاتحاد بملعب “عبد الله واد” بداكار.

كما أكد المصدر ذاته أن الرئيس سحبان تنقل إلى قنصلية الجزائر في السنغال لتسهيل عودة الأنصار إلى أرض الوطن. خاصة الذين ضاعت منهم جوازات سفرهم.