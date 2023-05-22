رئيس الجمهورية في لقائه مع الجالية بالبرتغال..  وضع هيئة من المحامين تتكفل بقضايا الجزائريين

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بالبرتغال. أين إستمع بإهتمام كبير لإنشغلاتهم وإقتراحاتهم.

وحسب التلفزيون العمومي أكد رئيس الجمهورية في كلمته امام ممثلين عن الجالية حرصه الدائم على ابقاء صوت الجالية مسموعا والتكفل بانشغالاتهم.

كما صرح الرئيس تبون أن الجزائر دخلت في إقتصاد جديد يرجع بالخير على كل أبناء الوطن مبني على ركائز متينة صحيحة وليست وهمية.

وخلال اللقاء ذكر رئيس الجمهورية بالتسهيلات التي منحت لأبناء الجالية من أجل الإستثمار في الجزائر. كما ان بالاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الجالية بالمهجر تلعب دورا هاما ولها مكانة مميزة في المسار التنموي الذي تخطوه الجزائر.

وكشف رئيس الجمهورية عن تخفيضات في أسعار التذاكر للجالية من اجل تمكينه من قضاء عطلة الصيف بين ذويهم.

وإغتنم رئيس الجمهورية الفرصة بالتذكير بالتعليمات التي اسداها للسفارات لوضع هيئة من المحامين تتكفل بقضايا الجزائريين في حال التعسف.

وحطت مساء اليوم الطائرة الرئاسية التي تقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار لشبونة الدولي بالبرتغال. اين يشرع رئيس الجمهورية في زيارة دولة إلى جمهورية البرتغال بدءً من اليوم الإثنين، لمدة يومين.وتندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين. ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين.