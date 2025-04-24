رئيس الجمهورية يتفقد مشروع صرح رياضي جديد ببشار 

تفقّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى بشار، اليوم الخميس، مشروعاً هيكلياً في دعم وتطوير المرافق الرياضية ويشمل مجموعة من المنشآت العصرية.

ويضم هذا الصّرح الرياضي ملعباً مغطّى ومسبحاً نصف أولمبي مغطى. وكذا مضماراً مخصصّا لألعاب القوى على مساحة 34 ألف متر مربع ويتسع لـ 6500 مقعد.

ويتميز هذا الصرح الرياضي بطاقة استيعاب تقدر بـ 25 ألف مقعد منها 800 مقعد للشخصيات الرسمية و200 مقعد للصحافة. ويتربع على مساحة 830 ألف متر مربع ومزود بأحدث أنظمة الرصد ومكافحة الحرائق.

كما أن المشروع مزوّد بالعديد من المرافق: كالمطاعم والإدارات وعيادة طبية إلى جانب قاعة للمحاضرات.