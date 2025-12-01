قناة النهار رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2025 - 16:38 تحديث في 01 ديسمبر 2025 - 17:40 شارك غرِّد أرسل 27 0 رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رابط دائم : https://nhar.tv/3VcWr اقرأ أيضا شاهد..منطقة اولاد ادريس بسوق أهراس ترتدي حلّة بيضاء.. قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا : ثقافة الاعتذار عند الجزائريين..هكذا نصلح ما أفسدته لحظات الغضب قناة النهار 20 نوفمبر عدالة : الدراسة حضوريا في الجامعة أثناء تمضية العقوبة..فرصة للمحبوسين لحياة أفضل قناة النهار 23 نوفمبر مصروف الدار: من مارشي بئر خادم..هكذا هي أسعار مقتنيات الجزائريين قناة النهار 11 نوفمبر صريح جدا : بر الوالدين عند الجزائريين..بين القيم الدينية والواقع المعاصر قناة النهار 13 نوفمبر الصديقة المقربة للراحلة "بيونة" تكشف تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة المرحومة.."قاتلي ماتخلّينيش" قناة النهار 25 نوفمبر مصروف الدار: نشد بكم الرحال إلى سوق الحراش الشعبي.."كاين كلّش" قناة النهار 16 نوفمبر رئيس الجمهورية : العقدة الإديولوجية لي كانت موجودة.."كسّرتها" قناة النهار 24 نوفمبر المدية / إخماد حريق الغابة بمنطقة خزرون ببلدية الحمدانية قناة النهار 14 نوفمبر مصروف الدار : سوق باش جراح.."عندك تدي ماعندكش تدي" قناة النهار 26 نوفمبر