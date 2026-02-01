رئيس الجمهورية يشرف على مراسم استقبال قطار نقل أولى شحنات خام الحديد من منجم غارا جبيلات باتجاه وهران

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الأحد بولاية بشار، على مراسم استقبال قطار نقل أولى شحنات خام الحديد من منجم غارا جبيلات باتجاه وهران.

وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد أعلن رسميا عن انطلاق استغلال الخط الجديد للسكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار، كما استقبل أول رحلة لنقل المسافرين قادمة من محطة تندوف.

وبالمناسبة، توجه رئيس الجمهورية بالتحية إلى عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمساهمين في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وتبادل أطراف الحديث مع عدد من المسافرين القادمين على متن أول رحلة عبر الخط المنجمي الغربي.