رئيس الجمهورية يعزي في وفاة ضحايا انقلاب حافلة بتيكجدة في البويرة

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة تعازيه لعائلات ضحايا حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بتيكجدة في البويرة. والذي راح ضحيته 10 قتلى و36 جريح لحد الان.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه على التويتر “لا حول ولا قوة إلا بالله..إن القلب ليحزن من الحادث المروّع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة.أتقدم في خشوع بتعازيّ القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله، ودعائي للجرحى بالشفاء العاجل.”