رئيس الجمهورية يهنئ الجزائريين بمناسبة شهر رمضان 

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية أن بلادنا تمكنت بسواعد أبنائها من تحقيق قفزة نوعية في تجسيد الالتزامات.

وأكد رئيس الجمهورية خلال الشهر الفضيل بالحرص على مواصلة مكافحة كل أشكال المضاربة، وكذا الحرص الصارم على مكافحة العبث بقوت الجزائريين.

وبحلول شهر رمضان، توجه رئيس الجمهورية لأبناء الجالية في المهجر بخالص التهاني.

كما توجه رئيس الجمهورية إلى إخواننا في غزة قائلا: “لا أنسى أشقاءنا في فلسطين الجريحة بالدعاء لهم”.

وفي الختام قال رئيس الجمهورية : “ندعو الله أن يسهل ظروف أشقائنا في فلسطين”.