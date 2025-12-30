رئيس الجمهورية يثمّن نتائج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ويستعرض مؤشرات اقتصادية هامة

أثنى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على النتائج التي حققتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وأكد الرئيس تبون، في خطاب وجّهه إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه، أن مساهمة الصناعة في الدخل الوطني الخام بلغت حدود 10 بالمائة. مبرزًا الطموح لرفع هذه النسبة إلى 12 أو 13 بالمائة.

وفي الشق الصحي، أوضح رئيس الجمهورية أن تغطية الأدوية المحلية للسوق الوطنية بلغت 82 بالمائة، ما يوفر نحو 200 مليون دولار مع نهاية سنة 2025.

كما أكد الرئيس تبون تجسيد حلم جزائر قوية بمناجمها، مشيرًا إلى أن غارا جبيلات سيكون ثالث أكبر منجم في العالم. وأن نهاية شهر جانفي ستشهد وصول أول قطار منجمي إلى وهران.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إنتاج الفوسفات سيرتفع خمس مرات، من 1.5 مليون طن إلى 10 ملايين طن. مع الطموح لإيصال الفوسفات إلى عنابة نهاية سنة 2026.