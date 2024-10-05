رئيس الجمهورية: أمرت ببدء تحريات دقيقة لمعرفة ما حدث قبل وخلال الإعلان عن نتائج الرئاسيات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية ان التحريات مفتوحة حول نتائج الرئاسيات التي جرت يوم 07 سبتمبر 2024.

واكد رئيس الجمهورية أن التحريات حول نتائج الرئاسيات جاءت نزولا عند رغبة المترشحين الثلاثة.

كما اكد رئيس الجمهورية أنه أمر ببدء تحريات دقيقة لمعرفة ما حدث قبل وخلال الإعلان عن نتائج الرئاسيات.

وتابع في ذات السياق أن التحريات مفتوحة وأحيانا يكون هناك أشخاص ليسوا في مستوى المؤسسات الدستورية التي يمثلونها.

وقالرئيس الجمهورية أن التحريات المفتوحة سيتم الإعلان عن نتائجها والمطلوب هو كشف المؤثرات والتصرفات الشخصية التي ربما حاولت التأثير على نتائج الانتخابات.

كما انه لا يمكن الحكم على أي شخص ما دامت نتائج التحريات لم تظهر بعد. يضيف الرئيس

وبالمناسبة قدم رئيس الجمهورية الشكر للمترشحين أوشيش وحساني بعد الحملة الانتخابية النزيهة التي قاما بها.

وكشف رئيس الجمهورية انه شارك مع المترشحين أوشيش وحساني بالتوقيع على بلاغ مشترك وهو سابقة ديمقراطية في الجزائر.

أما بالنسبة للسلطة المستقلة للانتخابات قال رئيس الجمهورية: هي مؤسسة دستورية وإحدى ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات لكن في بعض الأحيان يكون هناك أشخاص ليسوا في مستوى المؤسسة الدستورية التي ينتمون إليها.