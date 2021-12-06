رئيس الجمهورية: إحتضان الجزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل كل شيء

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس دولة فلسطين بالعلاقات المميزة بين البلدين. والجزائر ستبقى وفيةً لمبادئها الأصيلة والمنادية بإعلاءِ الحقِ ونُصرةِ الـمظلومين مهما طال الزمنُ، ومهما كان الثمن.

واضاف الرئيس تبون أن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للجزائر جاءت تزامنا مع الذكرى الـ 33 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بالجزائر. كما أن العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من أن يتم وصفها. وإعتبرها رئيس الجمهورية تجسيد للقيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر.

كما ان الفرحة التي تعلو الجزائريين بحملهم العلم الفلسطيني بمناسبةٍ أودون مناسبة إلا دليلا على الوجدانية العميقة التي ناصر عبـرهـا الشعبُ الجزائري برُمّته قضيةَ فلسطين العادلة فـي كل مراحلها.

وواصل الرئيس تبون في ذات الكلمة انه من الضروي تعزيز التعاون العربي حول القضية المركزية الاولى. وستكون القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر. كما ان احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل كل شيء

وتابع الرئيس تبون انه يجب التمسك بمبادرة السلام العربية التي تم إمضاؤها سنة 2020 . مجددا دعم الجزائر للقضية التي ستبقى وفية لمبائها الأصيلة المنادية باعلاء الحق ونصرة المظلومين.

وخلال النذوة أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساهمة الجزائر بـ100 مليون دولار دعما لدولة فلسطين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حط امس الأحد بالجزائر في زيارة رسمية تدوم 3 أيام.

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استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة. كما جاء ببيان رئاسة الجمهورية “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل بهذه الأثناء، نظيره دولة فلسطين، محمود عباس، بمقر الرئاسة”.

وشرع محمود عباس، أمس الأحد في زيارة دولة إلى الجزائر. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستدوم الزيارة إلى الجزائر، ثلاثة أيام.