رئيس الجمهورية: الجيش مدرسة للوطنية والوفاء وحصن ضد حروب المخدرات

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقباله الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

بعد الاستماع للنشيد الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية له، من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. حيّا رئيس الجمهورية مستقبليه، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والحرس الجمهوري ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني بالنيابة وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

إثر ذلك، التقى رئيس الجمهورية بإطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي. أين ألقى خطابا بُث إلى جميع قيادات القوات. والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الجيش الوطني الشعبي اليوم أصبح مدرسة عليا للوطنية والدفاع عن حرمة التراب الوطني. فيما نوه الرئيس بأن المناخ المناسب للاستثمار اليوم يرجع إلى الاستقرار الأمني.

وفي نفس السياق، ذكّر رئيس الجمهورية بالدور الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الأمنية للتصدي لظاهرة المخدرات التي أصبحت تستهدف البناء الاجتماعي للمجتمع وهم الشباب.

وفي الختام وبمناسبة المقابلة التي سيخوضها الفريق الوطني اليوم أعرب الرئيس عن تمنياته التوفيق والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وبعد التوقيع على السجل الذهبي، غادر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مقر وزارة الدفاع الوطني، حيث كان في توديعه الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.