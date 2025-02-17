رئيس الجمهورية: بِئس ما اقترفه استعمارٌ يَدّعي الحضارة بأرضنا الطاهرة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، أن الإستعمار الذي يدعي الحضارة والتمدن سطا بأساليبه الوحشية التدميرية على أرضنا الطاهرة وعطل مسيرة شعبها.

وبعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، برسالة، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ18 فيفري.

وقال رئيس الجمهورية، أن “الجزائر تحتفي باليوم الوطني للشهيد تعبيرا عن وفاء الشعب الجزائري لما قدمه من دماء شهدائه على درب التحرر والانعتاق. وتخليدا لتضحيات جسيمة تكبدت مشاقها قوافل من الرجال والنساء الوطنيين الأحرار. الذين أدركوا بعد عقود من النضال في مدرسة الحركة الوطنية أن الاستعمار الذي سطا بأساليبه الوحشية التدميرية على أرضنا الطاهرة. عطل مسيرة شعبها الأبي لأزيد من 132 سنة. وبئس ما اقترف أدعياء الحضارة والتمدين، إستعمار مستوطن مدمر يساوره وهم البقاء. ليس في حسبانه التفريط في الخيرات والثروات. أحبطت أوهامه ثورة عارمة باركها الله تعالى بقدر ما حملت من صبر أبناء شعب مقاوم ومن تعلقه بالحرية والكرامة وإعلائه للقيم الإنسانية”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “شعب عقد العزم على تحرير الأرض التي ظلت تلفظ وترفض الوجود الاستيطاني الاستعماري. بمقاومات لم تهدأ منذ أن تداعت إليها جحافل الغزاة المعتدين. مقاومة تلو المقاومة خلدها باعتزاز التاريخ الوطني في الذاكرة الجماعية للأمة”.

وتابع الرئيس تبون: “لقد أدرك أولئك الثوار أنه لا خيار إلا الكفاح المسلح وخاضوه ببسالة وجدارة لم تثنهم حسابات موازين القوة. ولم تثبط عزائمهم الأهوال والمكابدات فمضوا بنوفمبر الأغر إلى النصر”.

وأكد رئيس الجمهورية، إنه لعلى يقين تام بوعي الشعب وأبنائنا الشباب بأن التوجه نحو هذا الاستحقاق النهضوي الاستراتيجي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هو أنبل التحديات الجامعة المحفزة للإرادات. وأصعب الرهانات التي يتطلع الجزائريات والجزائريون إلى كسبها. وهو أصدق ما يعبر عن الوفاء لشهدائنا الأبرار الذين أترحم معكم على أرواحهم الزكية في اليوم الوطني للشهيد.

وتوجه الرئيس في الأخير، وفي هذه المناسبة، بالتحية والتقدير للمجاهدات والمجاهدين.