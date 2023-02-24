رئيس الجمهورية: تعهدت بإرجاع هيبة الدولة وذلك لن يكون إلا بتحقيق العدالة

صرح رئيس الجمهورية خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أنا التزمت بإعادة هيبة الدولة وذلك يأتي عبر العدالة.

وأكد الرئيس تبون ان التسلط ليس وسيلة لإعادة هيبة الدولة وهذا ليس منهجي. وأكد أن هناك تصرفات تظهر أحيانا كأنها تسلط.

وتابع الرئيس ان هناك مؤشرات ايجابية مقارنة بالماضي ويمكن أن نطور الأمور إلى الأفضل.

وقال رئيس الجمهورية بخصوص الرقمنة “أنادي منذ 3 سنوات برقمنة حقيقية لأنها تساعد على رصد المشاكل وحلها”.“ وأكد الرقمنة سنقوم بها بالإرادة أو بالقوة، أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية.