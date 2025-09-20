نشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم عبر حسابه الشخصي على منصة إكس تغريدة بمناسبة الدخول المدرسي لموسم 2025-2026.

وكتب رئيس الجمهورية “تمنياتي بالتوفيق والسداد في هذا الدخول المدرسي، لكل تلامذتنا وأساتذتنا الأجلاء، وإلى كل عمال قطاع التربية، وأولياء التلاميذ”.

وأضاف رئيس الجمهورية في التغريدة “كما أتمنى النجاح لكل بناتنا وأبنائنا في هذا الموسم الدراسي وأن تكونوا دائما ذُخرا لوطننا المفدى..أعانكم الله جميعا”.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار