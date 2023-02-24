رئيس الجمهورية: طلبت إعداد قانون يجرم الاستيلاء على أراضي الدولة

قال رئيس الجمهورية خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية “طلبت إعداد قانون يجرم الاستيلاء على أراضي الدولة”.

وشدد الرئيس تبون اللهجة ضد من يشيد بنايات غير قانونية مستقبلا وتوعدهم قائلا : من يشيد مستقبلا بنايات غير قانونية على أراضي الدولة يخلصها غالية.

في ذات السياق امر الرئيس بعدم طرد أو هدم البنيات خلال فصل الشتاء وقال: “لن يكون هناك طرد أو عدم للبنايات غير القانونية المأهولة خلال فصل الشتاء.”