رئيس الجمهورية: “منحت ثقتي الكاملة للوزير عطاف للتعاطي مع ملف العلاقة مع فرنسا”

قال رئيس الجهورية عبد المجيد تبون بخصوص الأزمة مع فرنسا أنه أوكل وزير الخارجية أحمد عطاف بهذا الملف.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية قال الرئيس تبون “أوكلت لوزير الخارجية عطاف حل المسائل الخلافية مع فرنسا”.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا: “منحت ثقتي الكاملة للوزير عطاف للتعاطي مع ملف العلاقة مع فرنسا”.

واكد الرئيس تبون حول الازمة مع فرنسا أنه هناك بعض المسائل الخلافية ما تمت فبركتها عن عمد.

وبخصوص الجالية الجزائرية في الخارج قال رئيس الجمهورية أنه لا أحد بمقدروه المساس بجالياتنا في الخارج ماداموا يحترمون القوانين.

وفي اللقاء ذاته تطرق الرئيس تبون إلى الممارسات الفرنسية بخصوص حرية التعبير وقال عندما يُعاقب صحافي فرنسي لأنه قال الحقيقة بخصوص الاستعمار نقول أين هي حرية التعبير. بينما عندما يُعاقب جزائري في فرنسا لأنه تعاطف مع فلسطين نقول أين هي حرية التعبير.

ومن جهة اخرى كشف الرئيس أن العلاقات مع إسبانيا عادت إلى طبيعتها بعد فترة فتور. والدليل أن جزء من المواشي التي سنستوردها ستكون من إسبانيا

كما أن علاقتنا مع ألمانيا هي الأخرى مميزة والألمان كانوا على الدوام أصدقاء. يضيف رئيس الجمهورية.