رئيس الجمهورية يأمر بمرافقة أبناء الجالية والتكفل بانشغالاتهم

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للحكومة من أجل مرافقة أبناء الجالية في مشاريعهم، والتكفل بانشغالاتهم.

وهذا خلال لقاء رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، بالجالية الجزائرية المقيمة بألمانيا.

وكان رئيس الجمهورية حل بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في زيارة رسمية تدوم يومين، تلبية لدعوة صديقه فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وتأتي هذه الزيارة تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين الجزائر وألمانيا وتكريسا للإرادة المشتركة. بين قائدي البلدين. في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.