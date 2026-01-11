رئيس الجمهورية يأمر بإعادة بعث قطاع الفلاحة ورفع الإنتاج الوطني في 2026

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمواصلة تنظيم قطاع الفلاحة وإبقاء هدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد كأولوية الأولويات. وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المخصّص لعرض ورقة طريق القطاع لسنة 2026.

ووجّه الرئيس الحكومةَ بتسخير كل الإمكانات وتهيئة كل الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب. بالنظر لإرادة وعزيمة عصرنة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يوليه رئيس الجمهورية العناية القصوى.

كما شدّد الرئيس على ضرورة اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة. وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين، مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وأتربتها.

وأمر رئيس الجمهورية بمراجعة قانون التوجيه الفلاحي، بما فيها آليات التنظيم وضبط الإنتاج الفلاحي، والعمل في القطاع وفق قاعدة تقليص الاستيراد دون خلق أي ندرة في السوق، من خلال تشجيع استحداث التعاونيات المتخصصة، خاصة مع التحفيزات الجديدة التي تواصل الدولة تقديمها.

وفي السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية وزيرَ الفلاحة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، بمستوى يلبّي حاجيات السوق الوطنية، وذلك بإشراك المنتجين والمربّين.

ومن منطلق أن الأرض لمن يخدمها، أكد الرئيس التزام الدولة بمواصلة تسوية العقار الفلاحي للفاعلين والناشطين في الميدان، وتحقيق الإنتاج بأفضل المستويات، بما يعزّز الأمن الغذائي الوطني.