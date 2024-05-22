رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تنويع مصادر التموين بالإنترنت

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، بالعمل على تنويع مصادر التموين بالإنترنت.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد اسدى أيضا تعليمات لوزير الصناعة بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا بالموازاة مع مشروع تعميم الألياف وتمويلها.

بالإضافة الى اتخاذ كافة التدابير التقنية الاحترازية، لإبقاء الربط بالشبكة العنكبوتية متواصلا في حالات الأعطال المتعارف عليها، في هذا المجال لمختلف الأسباب لاسيما، الطبيعية منها.

كما شدد الرئيس تبون، على ضرورة إحراز التقدم المتواصل في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية.

كما أمر باتخاذ الاحتياطات اللازمة، في إطار الأمن السيبراني مع الصيانة والمعاينة التقنية الدورية للكوابل البحرية والشبكات المركزية.