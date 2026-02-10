رئيس الجمهورية يأمر بإنجاز محطتي تحلية بتمنغست وتندوف ويؤكد أن انقطاع ماء الحنفيات بالشلف غير مقبول

خلُص اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقرارات وتوصيات هامة.

وخلال الاجتماع أمر رئيس الجمهورية، وزير الموارد المائية والأمن المائي، بضرورة الانطلاق في إنجاز محطتي تحلية المياه.

وهذا في كل من تمنغست وتندوف، في غضون الشهر المقبل لفائدة ساكنة الولايتين.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن هذين المشروعين يُعدّان استراتيجيينن بالنسبة لساكنة جنوبنا الكبير.

وأمر رئيس الجمهورية بإنشاء محطة جديدة بتندوف، لمعالجة وتصفية المياه المستعملة، خاصة للمشاريع الفلاحية الواعدة.

وفي الاجتماع ذاته، أمر رئيس الجمهورية، وزير الموارد المائية والأمن المائي بمضاعفة تدابير الحيطة والرقابة والحذر، خلال عمليات تفريغ المياه الزائدة عن طاقة السدود الممتلئة.

كما شدد رئيس الجمهورية على إيلاء الأهمية القصوى لاحترام مخططات توزيع الماء الشروب وطنيا، في سائر أيام السنة.

وإعتبر رئيس الجمهورية أن حادثة انقطاع ماء الحنفيات عن سكان ولاية الشلف، قبل عودته مؤخرا، أمرٌ غير مقبول بتاتا، وينجرّ عنه تحمل المسؤوليات الكاملة.

وحذر رئيس الجمهورية وبشدة من أي تَراخٍ يؤدي إلى مثل هذه الواقعة.