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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

بقلم م .فيصل
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن
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ترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

وحسب الفيديو والصور المنشورة على الصفحة الرسمية لمصالح رئاسة الجمهورية على فيسبوك، فقد حضر الاجتماع كلٌّ من الوزير الأول نذير العرباوي، والفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

كما حضر الإجتماع مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام .

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