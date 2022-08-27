رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

الإجتماع سيتناول عروضا تخص التحضيرات للدخول المدرسي 2022-2023. بالإضافة إلى عروضا حول حرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها . كما خصص الإجتماع لتقييم موسم الحصاد والدرس

وحسب ما اوضحه بيان الرئاسة الجمهورية فإن الإجتماع الوزاري يتناول مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام ومشروع قانون نشاط السمعي البصري. وأيضا مشروع قانون حول لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية.