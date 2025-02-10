رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لمتابعة تقدم مشروع طريق تندوف-الزويرات الموريتانية

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماع عمل لمتابعة تقدم مشروع طريق تندوف-الزويرات الموريتانية.

وخصّص الاجتماع أيضا لبحث سبل ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا.

اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ. وكذا مدير الوكالة الوطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية عابد حلوز، ووزير المالية عبد الكريم بوزرد.

كما جرى اللقاء أيضاً بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بوخاري، ووزير النقل سعيد سعيود.