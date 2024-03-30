رئيس الجمهورية: “يجب وقف الخلط بين مساندة حق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم إسرائيل”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون آن الأوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وخلال لقاء دوري مع الصحافة قال رئيس الجمهورية حول القضية الفلسطينية: “لن نوقف معركتنا ونضالنا من أجل تحقيق هدف دخول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة”.

وفي ذات اللقاء اكد الرئيس تبون هناك أمل حقيقي لقيام دولة فلسطينية وسنواصل معركتنا لتحقيق هذا المسعى.

كما أشارالرئيس تبون إلى أن التاريخ الحافل للجزائر وقال: “لدينا تاريخ حافل والدبلوماسية الجزائرية مشهود لها منذ عقود”.

وتأسف رئيس الجمهورية حول إتهام الجزائر بمعاداة السامية وقال في هذا الشأن “من غير المقبول أن نُتَهم بمعاداة السامية عندما نتكلم عن جرائم إسرائيل”.

وأضاف الرئيس تبون أنه يجب وقف هذا الخلط بين مساندة حق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم إسرائيل وبين معاداة السامية.