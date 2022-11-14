رئيس الجمهورية يحدد تاريح نشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات

أمر رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزاراء بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية حدد رئيس الجمهورية اليوم تاريخ نشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات. وذلك يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.

كما امر الرئيس تبون خلال الإجتماع الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية الخاصة برفع الأجور. بالإضافة إلى بالتحضير للنصوص التطبيقية الخاصة برفع منح التقاعد. كما أسدى أوامر بتحضير النصوص التطبيقية الخاصة برفع قيمة منحة البطالة.

وأكد الرئيس تبو نفي ذات الإجتماع على أن يتم الشروع في صبّ الزيادات المالية بدايةً من جانفي المقبل مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية.