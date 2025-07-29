رئيس الجمهورية يخص ضيف الجزائر الرئيس اللبناني باستقبال رسمي 

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، محادثات على انفراد مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون.

;خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بإستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

رئيس الجمهورية اللبنانية بعد تحية العلم الوطني استعرض تشكيلات من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

وحل مساء اليوم الثلاثاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجزائر في زيارة رسمية. حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الرئيس تبون.