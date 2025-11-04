رئيس الجمهورية يستقبل العقيد الروسي المتقاعد والخبير السابق في نزع الألغام أندريه بافلينكو

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء أندريه بافلينكو، عقيد روسي متقاعد، وخبير سابق في نزع الألغام.

وحضر مراسم الاستقبال الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، وبوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

وقد لعب العقيد الروسي المتقاعد، أندريه بافلينكو، دورًا رئيسيًا بعد الاستقلال في مساعدة الجزائر في عمليات إزالة الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي خلال الثورة .

حيث تمكنتا الجزائر من إزالة 9 ملايين لغم من إجمالي 11 مليونا، انفجر مليونان منها، في عمليات تدميرية، وأخرى أصابت عديد الجزائريين

وللإشارة فقد تم تكريم العقيد الروسي المتقاعد، أندريه بافلينكو، من قبل رئيس الجمهورية عام 2023، حيث منحه وسام الاستحقاق الوطني خلال زيارة قادته إلى فيدرالية روسيا. كما كرمه الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش في 2024 .