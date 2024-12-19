وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر المعارض الصنوبر البحري، للإشراف على انطلاق الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى وصوله، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ووالي ولاية الجزائر، والمنتخبين المحليين.

الطبعة الـ32 تنظّم تحت شعار “إنتاجنا عماد سيادتنا”، بمشاركة أكثر من 600 مؤسسة اقتصادية وطنية.

واستهل رئيس الجمهورية زيارة المعرض بجناح وزارة الدفاع الوطني، كما توقف عند مؤسسة الإنجازات الصناعية “سريانة”. واستمع إلى شروحات بجناح مؤسسة البناء والتصليح البحريين للجيش الوطني الشعبي.

كما زار رئيس الجمهورية مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي.

وفي إطار زيارته للمعرض أيضاً، وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عند الشركة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية للجيش الوطني الشعبي.