رئيس الجمهورية يشرف على مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

ووصل رئيس الجمهورية إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، للإشراف على تدشين الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025، المنظمة تحت شعار “بوابة نحو فرص جديدة”.

وستجرى هذه الدورة في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، بقصر المعارض - الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة.

وخلال مراسم الافتتاح، زار رئيس الجمهورية أجنحة المعرض، واستمع إلى شروحات لمؤسسات اقتصادية مشاركة.

كما وقف الرئيس تبون بجناح شركة الصناعة الجزائرية للهاتف INATEL، حيث قدمت له شروحات.