رئيس الجمهورية يشيد بإنجاز الخُضر: “سعداء وفخورون جدًا بتأهلكم إلى المونديال”

عبّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن فخره واعتزازه الكبير بتأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذلك عقب الفوز المستحق أمام منتخب الصومال بثلاثية نظيفة، والذي مكّن “الخُضر” من حسم صدارة المجموعة السابعة بـ22 نقطة والتأهل رسميًا للمونديال.

وفي رسالة مؤثرة وجّهها لأبطال الجزائر، قال رئيس الجمهورية: “سعداء وفخورون جدا بتأهلكم إلى المونديال.. لقد عدتم بكل الشعب الجزائري إلى أجواء الفرح الكبير، داخل الوطن وخارجه.. ألف شكر للخُضر.. أدام الله علينا أفراح الجزائر المحروسة”.

هذه الكلمات عبّرت عن حجم الفخر الشعبي والرسمي بالإنجاز الذي حققه زملاء القائد رياض محرز، الذين أعادوا البسمة إلى وجوه الجزائريين بأدائهم المميز وروحهم القتالية العالية.