رئيس الجمهورية يشيد بالصناعة العسكرية ويدعو لرفع نسبة الإدماج إلى 60 بالمائة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن الصناعة العسكرية هي قاطرة الصناعة. ودعا إلى ضرورة رفع نسبة الإدماج إلى 50 أو 60 بالمائة.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية لدى وقوفه عند مجمع ترقية الصناعة الميكانكية للجيش الوطني الشعبي، حيث أشاد بالصناعة العسكرية.

كما زار رئيس الجمهورية جناح القاعدة المركزية للإمداد، واستمع إلى عرض شامل حول نشاط وعمل مجلس التجديد الاقتصادي، قدّمه رئيس المجلس.

ومن بين النقاط التي توقف عندها رئيس الجمهورية، جناح المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.