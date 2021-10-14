رئيس الجمهورية يعزي عائلة شهيد الواجب الرقيب صراوي سيف الدين

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس برسالة تعزية إلى عائلة شهيد الواجب الرقيب صراوي سيف الدين. ونشر رئيس الجمهورية عبر حسابه على الفيسبوك برقية تعازي إلى أسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب صراوي سيف الدين. الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس، لاعتداء إرهابي جبان، على حدودنا الغربية.

وجاء في مضمون الرسالة مايلي:

أعزّي نفسي، والجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وأسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب صراوي سيف الدين، الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس، لاعتداء إرهابي جبان، على حدودنا الغربية.

رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته، ودعواتي بالشفاء لرفيقيه، العريف الأول زبيري أحمد، والعريف سفاري عبد الحق.