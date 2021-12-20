رئيس الجمهورية يعين العالم بلقاسم حبة عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

امضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن تعيـين أعضاء المجلس الوطني للـبحـث العـلمي والتكنولوجيات. وجاء ضمن ذات المرسوم العالم بلقاسم حبة عضوا بالمجلس.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 93 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق لـ 6 ديسمـبر سـنة 2021 ، يتضمـن تعيـين أعضاء المجلس الوطني للـبحـث العـلمي والتكنولوجيات.

ووفق ذات المرسوم تم المجلس الوطني للـبحـث العـلمي والتكنولوجيات المتكون من 44 عضوا وهم على التوالي:

نجيب بعداش.

لويزة بوعلوش مجقون.

أمين بودغن سطمبولي.

بلقاسم دراوي.

رشيد حمادوش.

سمير حنشي.

ليلى حوتي.

لطيفة كسوري.

فاطمة الزهراء لعلام.

نورة منصوري.

لطيفة نقادي.

عمور بوحجر.

عبد الوهاب شيكوش.

حسين هجرس.

محمـد الشريف بنودية.

إيدير بيطام.

يوسف رمرام.

عبد السلام صغور.

نسيم سغواني.

عبد القادر قليز.

وسيمة لخضاري.

العربي شاهد.

ابراهيم موحوش.

محمـد بوجلال.

محمـد بورنان.

بلقاسم حبة.

مليك معزة.

نادية معيزي مرسلي.

عبد الحميد ملوك.

مريم مراد.

كمال يوسف تومي.

توفيق حكار.

لخضر رخروخ.

فطوم أقاسم.

شاهر بولخراص.

ابراهيم لزرق.

ياسين مزيتي.

براهيم بعزيز.

حفيظة سمهان بن شعبان.

أمينة بودوخة.

جمال ربقي.

جوهرة بلعبيد.

عزيز داودي.

محمـد شهرة