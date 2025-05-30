رئيس الجمهورية ينهي مهام قناصلة وقناصلة عامّين

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 32 إنهام مهام عدد من القناصلة والقناصلة العامين.

وبموجب مرسوم رئاسي، أنهى رئيس الجمهورية مهام عدد من القناصلة والقناصلة العامين لتكليفهم بوظائف أخرى.

ووفقا للمرسوم ذاته تم إنهام مهام القناصلة العامين الآتية أسماؤهم:

عماد سلاطنية، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

محمد مرايمي، بإسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

مثير بوروبة، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

عادل طالبي، بميلانو (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 10 فيفري 2025.

خالد بن حمادي، بباريس (الجمهورية الفرنسية).

عبد الحكيم عموش، ببرشلونة (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

كما تم إنهاء مهام قناصلة الآتية أسماؤهم وتكليفهم بوظائف أخرى:

نجاح بعزيز، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي 2025.

مصطفى بوديب، بالكاف (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 10 فيفري 2025.

عمر حابي، بأغاديز (جمهورية النيجر)، ابتداء من 30 جانفي 2025.

عبد السلام مهيبل، بنواذيبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 10 فيفري 2025.