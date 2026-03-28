رئيس الجمهورية يهنئ جامعتي هواري بومدين والجيلالي اليابس بدخولهما تصنيف QS العالمي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طلبة وأساتذة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة، وجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه على فيسبوك “أهنئ طلبة وأساتذة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة، وجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، على دخولهما لأول مرة تصنيف ‘QS’ العالمي ضمن أفضل 450 جامعة عبر العالم، حسب التخصصات، مثل الطيران والهندسة الميكانيكية وعلوم الحاسوب والبترول”.

وإختتم رئيس الجمهورية منشوره بـ “وإلى المزيد إن شاء الله”.