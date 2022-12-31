رئيس الجمهورية يهنىء أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

وكتب عبر حسابه على الفيسوك بالمناسبة تمنياته لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط الصف وجنود، وخاصة أولئك المرابطين على الحدود سنة جديدة سعيدة .

وجاء في مضمون منشور رئيس الجمهورية كمايلي:

“كما تمنى الرئيس تبون بالمناسبة لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط و ضباط الصف و جنود، وخاصة أولئك المرابطين على الحدود، الساهرين على سلامة الوطن. دمتم جميعًا ذخرا للجزائر، و كل عام و أنتم بألف خير.”