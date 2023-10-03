رئيس الفاف يسحب التفويض من مدوار

سحب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” وليد صادي الثقة من الرابطة المحترفة لكرة القدم التي يقودها عبد الكريم مدوار.

وقال الإتحاد الجزائري في بيان رسمي، له، اليوم الثلاثاء، أن قرار المكتب الفيدرالي جاء بسبب خرق القوانين والأنظمة السارةي المفعول.

كما سيتولي مهمة تعويض مدوار، في منصبه، عضو المكتب الفيدرالي محمد أمين مسلوق في تسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية عقد الجمعية العامة المقبلة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti