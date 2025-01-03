رئيس الفاف وليد صادي يعزي في وفاة المدرب الوطني الأسبق مقدادي

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، اليوم الجمعة، رسالة تعزية ومواساة، بعد تلقيه نبأ وفاة المدرب الوطني الأسبق بلقاسم مقدادي.

ونشرت الفاف عبر الموقع الرسمي رسالة التعزية التي وجهها وليد صادي، لعائلة كرة القدم الجزائرية، وأسرة الفقيد مقدادي.

وتوفي المدرب الجزائري القدير مقدادي، اليوم الجمعة، بمسقط رأسه بشرشال، على أن يوارى الثرى بعد صلاة العصر.

يذكر أن الفقيد بلقاسم مقدادي، سبق له تدريب أندية جزائرية عدة، على غرار مولودية شرشال، اتحاد العاصمة، أولمبي المدية وغيرها.

كما عمل مساعداً للناخب الوطني رابح سعدان.