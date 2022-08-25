رئيس بلوزداد يكشف سبب عدم تأهيل دوخة في رابطة الأبطال

كشفت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها عن توصل الرئيس محمد بلحاج إلى إتفاق مع رئيس الفاف جهيد زفيزف بشأن الخطأ الإداري بشأن عدم تأهيل الحارس دوخة إفريقيا.

وقال بيان شباب بلوزداد، اليوم الأحد، أن بلحاج إجتمع برئيس الفاف جهيد زفيزف لمناقشة قضية تسريح الحارس موساوي وتأهليه إفريقيا.

كما أضاف أن اللقاء جرى بين الطرفان للتعرّف على الاخطاء الإدارية. مؤكدا أنه يعود إلى سوء تفاهم بين إدارة النادي والفاف.

موضحا أنه تقرّر الاتفاق على غلق الملف وعدم اللجوء لإتخاذ أي إجراء على الإطلاق. وختم ذات البيان أن الحارس دوخة سيؤهل في الدوري التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة الأبطال.

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