رئيس جبهة المستقبل يجتمع بمنسقي ولايات الجنوب في تامنغست

يعقد رئيس جبهة المستقبل، الدكتور فاتح بوطبيق، اجتماعًا تنسيقيًا موسّعًا مع منسقي ولايات الجنوب، وذلك بولاية تامنغست، في إطار التحضير للمحطات التنظيمية والسياسية المقبلة.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يشارك فيه نواب من المجلس الشعبي الوطني. إلى تعزيز التشاور الميداني، وتقييم مسار العمل الحزبي عبر ولايات الجنوب. إضافة إلى وضع رؤية موحدة تواكب الاستحقاقات القادمة وتدعم حضور جبهة المستقبل في مختلف ربوع الوطن.

هذا، ويشكل الاجتماع فرصة للاستماع لانشغالات المنسقين واقتراحاتهم، ومناقشة آليات الارتقاء بالأداء التنظيمي والسياسي، بما يعكس روح المسؤولية والعمل الجاد الذي تنتهجه جبهة المستقبل.