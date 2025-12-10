رئيس حزب “الفجر الجديد” .. هذا ما طلبه منا رئيس الجمهورية 

كشف رئيس حزب “الفجر الجديد”، طاهر بن بعيبش، أن اللقاء الذي أجراه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يدخل في إطار “تبادل الآراء والحوار الذي فتحته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب”.

وقال بن بعيبش، في تصريح للصحافة مباشرة بعد اللقاء أنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى قانونَي الأحزاب والانتخابات، وإلى الاستحقاقات المقبلة المقررة السنة القادمة.

وأكد رئيس “الفجر الجديد”، في السياق ذاته، أن وجهات النظر كانت متقاربة جدا حول الوضعية الحالية للعمل السياسي في البلاد والرؤية المشتركة لمستقبل الأحزاب. وكذلك الانتخابات القادمة.

وأضاف بن بعيبش، أنه تم خلال اللقاء مناقشة “القضايا التي تهم البلاد والمشاكل التي تعترض البرنامج الطموح الذي تعمل الدولة على تطبيقه في الميدان”.

كما كشف رئيس “الفجر الجديد” أن رئيس الجمهورية طلب من الاحزاب في اللقاء ذاته أن “يقوم كل حزب بدوره على الساحة الوطنية”.

واختتم بن بعيبش تصريحه الإعلامي، بأن اللقاء كان “مثمرا جدا لأنه تناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم يبق الآن سوى التحضير للاستحقاقات المقبلة”.