رئيس مجلس الأمة يستقبل وفدًا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج

خص عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأثنين، بمقر المجلس، وفدًا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، بلقاء ودي.

وذلك بمناسبة زيارتهم إلى أرض الوطن، في إطار فعاليات الجامعة الشتوية المنظمة لفائدتهم من طرف وزارة الشؤون الخارجية.

وشكل الاستقبال فرصة للتعريف بما حققته الجزائر من تطورات وإنجازات تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وكذلك للاستماع لآرائهم وانطباعاتهم خاصة وأن معظمهم يزورون الوطن الأم لأول مرة.