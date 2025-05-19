رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: “اتفاق مع الجزائر لتمويل مشاريع بأكثر من 3 مليارات دولار في 3 سنوات”

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، أن البنك يعمل على اتفاق مع الجزائر لتمويل مشاريع للثلاث سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.

وفي لقاء خاص عبر تلفزيون النهار، قال بن سليمان الجاسر إن الجزائر تتميز باقتصاد ضخم وتتوفر على إمكانيات هائلة.

وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن “الجزائر في هذه المرحلة تعطي مثالا جيداً على الإمكانات المتاحة، ونعمل على اتفاق معها لتمويل مشاريع للثلاث سنوات القادمة بتمويلات تتجاوز 3 مليارات دولار”.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية سيتم التركيز على مشاريع السكك الحديدية وفق رؤية الرئيس تبون.

وتابع: “أنا متفائل لرفع حجم التعاون الاقتصادي بين البنك الإسلامي للتنمية والجزائر”.

وأكد بن سليمان الجاسر، في الأخير، استعداد البنك الإسلامي للتنمية للتعاون مع الجزائر لتحقيق هذه الطموحات.