رئيس نابولي يبعث رسالة مؤثرة لـ فوزي غولام: “لن ننساك أبداً”

وجّه أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، رسالة خاصة إلى الدولي الجزائري السابق، فوزي غولام.

في لفتة إنسانية أثارت مشاعر جماهير نادي الجنوب الإيطالي،

وذلك عقب نهاية مواجهة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا، أمس الخميس.

دي لورينتيس لم ينس الظهير الأيسر الجزائري الذي كان من أبرز نجوم الفريق قبل تعرضه لإصابة خطيرة في 1 نوفمبر 2017، وشكلت نقطة تحول في مسيرته الكروية.

وقال رئيس نابولي في اتصال باللاعب الجزائري، نقلته شبكة “Sky Sports”: “للأسف، يوم 1 نوفمبر 2017 تعرضت لإصابة وأنت في أوج عطائك، وكنت من بين الأقوى في أوروبا”.

وأضاف رئيس النادي الإيطالي: “لم ننْسَك! أنت في قلب ملايين الأنصار وستظل دائمًا مرحبًا بك في نابولي”.

هذا التصريح أعاد إلى الأذهان العلاقة المميزة التي جمعت غولام بجماهير نابولي. إذ لعب سنوات بقميص الفريق الأزرق السماوي. وكان أحد الأعمدة الأساسية في التشكيلة التي نافست كبار إيطاليا وأوروبا.

رسالة دي لورينتيس لقيت صدى واسعًا لدى عشاق نابولي الذين اعتبروا أن غولام سيظل رمزًا في تاريخ النادي، رغم أن مسيرته توقفت مبكرًا بسبب الإصابة.