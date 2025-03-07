رائحة كريهة طغت على المكان.. العثور على جثة امرأة داخل مدرسة

تم العثور على جثة امرأة في منزل يقع داخل مدرسة في Nogent-sur-Oise، وفقًا لما علمه موقع BFMTV.com. من مكتب المدعي العام في سينليس، مؤكدًا المعلومات الواردة في صحيفة Le Parisien.

وأضاف المدعي العام في سينليس أنه “تم فتح تحقيق في أسباب الوفاة وأوكل إلى الشرطة القضائية بمركز شرطة كريل”. موضحا أن جميع الخيوط “قيد الدراسة حاليا”. وتجري التحقيقات حالياً لمعرفة هوية المتوفى.

وبحسب ما أفاد به ذات المصدر، فإن الأطفال كانوا منزعجين خلال النهار من رائحة قوية. وقال أحد الآباء لصحيفة “لو باريزيان” إن “الرائحة التي شمها الأطفال كانت مثل رائحة المجاري”.

وكان أحد المسؤولين في المدينة هو من اكتشف جثة الضحية، الذي كان مسكنه الاجتماعي مخصصًا في السابق للموظفين.